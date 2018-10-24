Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'dan eski başkanlara plaket

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nda ve kapanan beldelerde görev yapmış eski belediye başkanlarına plaket takdim etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nda ve kapanan beldelerde görev yapmış eski belediye başkanlarına plaket takdim etti. Törene eski Beypazarı Belediye Başkanlarından Turhan Kamberli ve M. Cengiz Özalp ile kapanan beldelerden Kırbaşı Belediyesinin eski başkanları Cevdet Koçak, Mehmet Baki Bozkurt, Cengiz Yılmaz, Mustafa Atak, Karaşar Belediyesinin eski başkanları Yılmaz Koçak, Ali Özdamar, Uruş Belediyesinin eski başkanları Süleyman Uz, Muhammet Reşat Büyükgedik ve Mehmet Özata katıldı. Tarihi Taşmektep'te gerçekleşen plaket töreninde konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, “4,5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde imkanlarımız ölçüsünde hizmet ve projelerin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şüphesiz sizler de belediye başkanlığı dönemlerinizde Beypazarımız için başarılı çalışmalar yaparak ilçemize değer kattınız. Hepinizi bir arada görmek çok güzel, değerli hizmetleriniz için şahsım ve ilçe halkımız adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete göçmüş belediye başkanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Kaplan'a bu anlamlı buluşma için teşekkür eden geçmiş dönem belediye başkanları, ilçeye hizmetlerinden dolayı Başkan Kaplan'a teşekkür ederek, böylesine onurlu bir mesleği layıkıyla yerine getirdiği ve kendilerini unutmayarak onure ettiği için memnun olduklarını söylediler.