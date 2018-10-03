Beypazarı Belediyesi ailelerin bebek mutluluğuna ortak oluyor

Beypazarı Belediyesi, 2014 yılında “Mutluluğunuz Mutluluğumuzdur” adıyla başlayan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 ailenin doğan bebeklerine ilk hediyelerini verdi. Uzman diyetisyen hekimlerle birlikte gerçekleşen ziyaretlerde yeni çocuk sahibi olan anneler için kendileri ve çocuklarının nasıl beslenmesi gerektiği ve nelere dikkat etmeleri hususunda da bilgiler verilerek, yeni anneler bilinçlendiriliyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yeni doğanlar bizim yarınlarımız, umutlarımız ve geleceğimizdir. Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle yeni doğan tüm bebeklerimizi evlerinde ziyaret ederek onlara hoş geldin diyor ve hediyelerimizi sunarak ailelerin mutluluğuna ortak oluyoruz. Allah herkese çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşatsın. Doğumdan ölüme, hastalıkta ve sağlıkta her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve ailelerin mutluluğu bizimde mutluluğumuzdur'' dedi.