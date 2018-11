Beypazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerini kucaklıyor

Bin 557 metrekarelik alanda inşası süren Aşevi ve Sevgi Evi 3 kattan oluşacak. İçerisinde yemekhane, yardım merkezi, sağlık merkezi, berber gibi tüm temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümlerin de bulunacağı binada Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü de hizmet verecek.

Beypazarı Şehir Mezarlığı ile musalla ve taziye yeri önündeki alanda yapımına yaz aylarında başlanılan inşaat çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Aşevinde yılın on iki ayı her gün 500 kişiye yemek verilmesi planlanıyor. Her türlü mutfak aracının bulunduğu Aşevi ve Sevgi Evi'nin bütün ihtiyaçları düşünülerek eksiksiz halde hizmete girmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı için böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini belirterek, her gün yüzlerce kişinin yemek ihtiyacını karşılayan, ayrıca ihtiyaç sahiplerinin giysi, eşya yardımı ve temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilecekleri önemli bir sosyal merkez oluşturacaklarını söyledi.