Beypazarı Belediyesi sosyal yardımlarla yüz güldürüyor

Beypazarı Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşların her daim yanında olmayı sürdürüyor. 'Evde Bakım Hizmeti' ekipleri kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların evde bakım hizmetlerini üstlenerek, kişisel bakımlarını yapıyor. Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri her yıl periyodik olarak yaklaşık 2 bin aileye kıyafet, gıda ve yakacak yardımı yaparken, 850 hane ve ilçede bulunan 105 caminin düzenli olarak temizlik hizmetini gerçekleştiriyor. Ayrıca 13 bin 610 vatandaşa sağlık taraması yaparken, 692 hastaya nakil hizmeti sundu. Her yıl düzenli olarak Ramazan ayı süresince de iftar ve sahurda bin haneye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Benimsemiş olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç duyulan her yerde hemşehrilerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalarımıza şekil veriyoruz. Bu bağlamda önceliklerimiz arasına aldığımız gençler, öğrenciler, engelliler ve kadınlarımız olmak üzere ilçemizde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Sevgi Evi'ni kurduk. Burada vatandaşlarımızın giysi ve gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını tespit ederek yardımları gerçekleştirdik ve bu yardımlara devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin yüzlerini güldürmek bizleri de mutlu ediyor'' dedi.