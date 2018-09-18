Beypazarı Belediyesi'nden devlet hastanesine hasta karşılama personeli desteği

Beypazarı Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaları sürüyor. Uygulamaya konan proje ile hasta karşılama ve refakat personelleri göreve başladı.

Görevli personeller hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik, tedavi ve yatış işlemlerini yürütme, hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirme ve refakat etme gibi görevleri üstleniyor. Yardımcı personellerin gerektiğinde doktor, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimde işbirliği içerisinde olarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Beypazarı Devlet Hastanesi yönetimince yapılan açıklamada, Beypazarı Belediyesi ve Beypazarı Devlet Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında uygulamaya konulan bu projeden hem hastane yönetimi hem de vatandaşlar olarak çok memnun olduklarını belirtti. Hastaneye başvuran vatandaşların işlemlerini yapabilmeleri adına büyük kolaylık sağlandığını belirten hastane yetkilileri, uygulamanın çok faydalı olduğunu ve devam edeceğini söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Biz belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın rahatını düşünüyoruz. Bu yüzden de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Hastane yönetimimiz ile işbirliği halinde uygulamaya koyduğumuz proje ile hastaneye muayene için başvuran hemşehrilerimizin işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz" dedi.