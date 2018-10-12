İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypazarı Benim Evim farkındalık hareketi

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Çevrenin temiz tutulması ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen ‘Beypazarı Benim Evim’ projesi etkinliğindeki amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ortak çevre bilinci oluşturmaktır" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Çevrenin temiz tutulması ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen ‘Beypazarı Benim Evim' projesi etkinliğindeki amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ortak çevre bilinci oluşturmaktır" dedi.


Beypazarı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Beypazarı Benim Evim" Projesi etkinlikleri, ilçedeki tüm eğitim kurumlarının katılımı ile gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, "Çevrenin temiz tutulması ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ortak çevre bilinci oluşturmaktır. Öğrencilerimiz bugün hem çevrelerini temizlediler hem de çevreyi kirletenleri bilinçlendirdiler" ifadelerini kullandı.


Beypazarı Benim Evim Projesi ile ilçe genelinde doğayı ve çevreyi temiz tutma konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Doğaya ve toplu yaşam alanlarına saygılı bireyler yetiştirmek, öğrencilerde sorumluluk bilincini oluşturmak, dayanışma kültürünü benimsetmek, çevre temizliğinin yapıldığı bölge başta olmak üzere hayatın her alanında çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Tüm okullar, öğrencileri ile birlikte kendi okullarının çevresinde temizlik işlemlerini gerçekleştirmesiyle başlayan etkinlik, ilçe protokolü ve öğrencilerin hükümet konağı önünden başlayarak tarihi çarşı ve bankalar caddesinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirmesiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.