Beypazarı Festivali başlıyor

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm festivali 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri ile başlayacak olan festivalde, geleneksel ata sporlarından kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri ile mehteran ve seğmen ekibi gösterileri de sahnelenecek. Ayrıca, yabancı ülkelerden gelecek folklor ekipleri de yöresel oyunlarını sergileyecek.

Başkan’dan davet

Festival ile ilgili konuşan Beypazarı Belediyesi Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’ Festivalimiz için tüm çalışmalarımızı bitirdik. Dört gün boyunca dolu dolu geçecek olan festivalimize ben buradan herkesi davet etmek istiyorum. Misafirlerimiz Beypazarı’na gelerek ilçemizin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca, yöresel yiyeceklerimizin başında gelen yaprak sarması, 80 katlı baklavası ve güvecini de tatma fırsatı bulacak’’ dedi.