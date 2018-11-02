Beypazarı Kaymakamı Ekinci için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valiliğine atanan Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci için Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından veda yemeği düzenlendi. Beypazarı Kültür Sarayı'nda (Akropol Termal) düzenlenen akşam yemeğine Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Beypazarı Doğal Maden Suyu İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, siyasi partilerin ilçe başkanları, resmi kurum müdürleri, ilçedeki STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Kaplan, "Valim Kadir Ekinci ile uyumlu çalışmalarımız ilçe hizmetlerimize de yansıdı. Çok uzun süre çalışma imkanı bulamasak da aramızda büyük bir dostluk oluştu. Bu kısa süre zarfında ilçemizde yapılan eğitim kurumları ve yeni hükümet konağı başta olmak üzere çok sayıda yatırımın gelmesine büyük katkılar sağladı. İlçem adına hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum'' dedi.

Kaymakam Ekinci ise, "Beypazarı'nda görev yaptığım süre içerisinde büyük dostluklar kazandım. 20 yıldır ülkemizin birçok noktasında görev yaptım ama Beypazarı'nın yeri benim için her zaman farklı olacak. Yeni görev yerimde de artık bir Beypazarılı kardeşiniz olduğunu unutmayın. Ne zaman bir ihtiyacınız, bir isteğiniz olursa kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır. Bize düşen görev aldığımız emaneti en güzel şekilde teslim etmektir" diye konuştu.

Veda yemeğinin ardından Kaplan'ın günün anısına hediyeler takdim ettiği Kaymakam Ekinci'ye, Beypazarı Derneği ve Vakfı ile Uruşlular Derneği yöneticileri de ilçeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce tablo hediye edilirken, Beypazarı Kültür Sarayı yöneticileri de çiçek takdim etti. Yemek sonrası masaları tek tek dolaşan Kaymakam Kadir Ekinci, davetlilerle vedalaştı.