Proje, Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı ile destekleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Beypazarı Belediyesi arasında “Beypazarı Markası Dünyaya Açılıyor” proje sözleşmesi imzalandı. Proje ile Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken Beypazarı dünyaya tanıtılacak. Proje ile yine bu yıl Ankara Kalkınma Ajansının desteği ile hazırlanan “Beypazarı Yöresel Ürün Stratejileri Raporu” sonuçları doğrultusunda Beypazarı'nın yöresel ürünlerinin etkin ve verimli bir strateji ile üretimi ve tüm dünyaya satılması için gerekli altyapı kurulacak. Projenin hedefleri şöyle sıralanıyor; Beypazarı'nın yöresel ürünlerinin ülkemize ve tüm dünyaya açılımı sağlanacak, markalaşan yöresel ürünlerin koruma altına alımı ile eksik marka tescilleri gerçekleştirilecek, yöresel ürünlerin taklit ve kötü uygulamalardan arındırılması için kalite grubu oluşturulacak, başarılı uygulamalar değerlendirilecek ve ilçede üretim platformu kurulacak. Öte yandan, geçmiş yıllarda yürütülen turizm platformunun mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak ve tanıtım, satış için alt yapı çalışmaları yürütülecek. 12 ay sürecek ve 375 bin TL'ye mal olacak projenin, Beypazarı'nın mevcut yerel ürün ticari etkinliklerini bir ileri aşamaya taşıması ve turizm etkinliklerine çeşitlilik getirmesi ve dünyaya açılması bekleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Beypazarı ilçemizin yöresel ürünlerinin marka tescilleri gerçekleştirilecek ve bu ürünlerin tanıtımını sağlayıp dünya ile buluşturacağız” değerlendirmesini yaptı.