Beypazarı’nda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi

Beypazarı Belediyesi, gençlerin kişisel gelişimini sağlamak ve boş vakitlerini verimli hale getirmek amacıyla yapay havuzlarda profesyonel yüzme antrenörlerinin kontrolünde ücretsiz olarak yüzme eğitimi veriyor. İlk olarak geçen yıl faaliyete geçirilen yaz dönemi yüzme kursları kapsamında bin 200 çocuk yüzmeyi öğrendi. Bu yıl da Oğuzkent ve Gençlik Merkezi’nde açılan havuzlar ile 850 çocuk yüzme kurslarına devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Beypazarı Belediyesi olarak sporun her dalında var olmaya ve gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Kursa katılan çocuklarımız, havuzlarımızda aldığı eğitimlerle hem fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini geliştiriyor hem de eğlenceli bir tatil dönemi geçiriyor’’ dedi.