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Beypazarı'nda Cuma Namazı sonrası aşure ikramı

Beypazarı Belediyesi her yıl geleneksel olarak yaptığı gibi bu yıl da Cuma Namazı sonrasında ilçemiz camilerinde muharrem ayı dolayısı ile vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.


Muharrem ayının 10'una denk gelen Aşure gününde Beypazarı şehir merkezi ve mahallelerinde bulunan camilerde cuma namazı çıkışı aşure ikram edildi. Birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatarak yapılan aşure aşı, Beypazarı'ndaki birbirinden farklı camilerdeki cemaati ortak lezzette buluşturdu.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘'Dostluğu ve kardeşliği temsil eden Aşure gününde vatandaşlarımıza Aşure ikram ederek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Beypazarı bizim için büyük bir aile, ilçemizin daha yaşanabilir ve huzurlu olması için yediden yetmişe bir ve beraber olmanın mutluluğunu böylesi özel günlerde daha iyi idrak ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimin Aşure günlerini kutluyorum'' dedi.

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