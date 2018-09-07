Beypazarı’nda dolu dolu bir festival

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali görkemli programlar ve etkinliklerle başladı.

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali başladı. Festival, ilk olarak Hırkatepe Mahallesi’nde Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleriyle başladı. Mahalle meydanında gerçekleştirilen etkinlik, demir dövme, kabza töreni, küp atışları, kılıç kalkan oyunu ve mehteran gösterileriyle devam etti. Festival daha sonra şehir merkezinde gerçekleştirilen ’Dostluk Yürüyüşü‘ ile etkinlik alanına yürünmesiyle devam etti. Kortej yürüyüşü sonrası Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bankalar caddesinde kurulan stantları gezerek katılımcıları ziyaret etti. Festivalde ayrıca etkinlik alanında gerçekleştirilen animasyonlar, sihirbaz gösterileri ve farklı ülkelerden ve şehirlerden festivale katılan oyun gruplarının oyunları sergilendi. Festival, akşam saatlerinde gerçekleşen Mustafa Özcan’ın kahramanlık türküleri konseri ile devam etti.

Festival ikinci günü de renkli geçti. Festivalin ikinci gününde şehir merkezinde kurulan yöresel gıda stantları, konuk belediyelerin kültür tanıtım stantları, sokak sanatçıları, resim sergileri, taş adamlar, çocuk oyun grupları gösterileri vardı. Kurulan iki ayrı sahnede yerli ve yabancı folklor grupları, mahalli sanatçılar, Şanlıurfa sıra gecesi vardı. Çiğ köfte dağıtımının da yapıldığı etkinlikte ayrıca Mihallıçcık, Seyitgazi, Maçka, Kıbrıscık, Yazıhüyük ve Ilgın belediyeleri ile kardeş şehir protokolleri imzalandı. Tarihi konakların göz doldurduğu Alaaddin Sokak’ta kurulan sahnede ise festivale katılan misafirler için TRT Müzik kanalı tarafından canlı yayınlanan Akşam Sefası programında TRT sanatçıları sahne aldı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Festivalimiz ilk iki gün dolu dolu geçti. Yoğun geçen festivalimiz de katılımcılara ve desteğini bizden esirgemeyen kurum, kuruluş ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ve festivalimize katılan misafirlerimizi güzel zaman geçirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz" dedi.