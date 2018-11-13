Beypazarı'nda duraklar yenileniyor

Beypazarı Belediyesi ilçedeki otobüs duraklarını yeniliyor. Belediye Atölyeleri'nde üretilen 20 yeni durak, ilçenin belirlenen yerlerine konuluyor. Bir yandan gerekli noktalara cam duraklar konulurken, bir yandan da eskiyen durakları yenileriyle değiştiren belediye ekipleri, yenileme ve onarma işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ''Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz durakları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizin her köşesinde oturan vatandaşlarımıza aynı hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz'' ifadelerini kullandı.