İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypazarı'nda duraklar yenileniyor

Beypazarı Belediyesi şehir içi toplu taşıma hizmetleri kapsamında ilçedeki otobüs duraklarını yeniliyor.


Beypazarı Belediyesi ilçedeki otobüs duraklarını yeniliyor. Belediye Atölyeleri'nde üretilen 20 yeni durak, ilçenin belirlenen yerlerine konuluyor. Bir yandan gerekli noktalara cam duraklar konulurken, bir yandan da eskiyen durakları yenileriyle değiştiren belediye ekipleri, yenileme ve onarma işlemlerinin devam edeceğini belirtti.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ''Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz durakları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizin her köşesinde oturan vatandaşlarımıza aynı hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.