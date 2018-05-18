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18 Mayıs 2018 23:25

Beypazarı’nda kaçak avcılara suçüstü

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gece “far avı” olarak tabir edilen kanunsuz av yöntemiyle avcılık yapan 4 kişi, sıkı takip sonucu suçüstü yakalandı.

Beypazarı’nda kaçak avcılara suçüstü

18 Mayıs 2018 23:25


Alınan bilgilere göre, Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri otomobil ile dört şahsın gece “far avı” yaptıkları ihbarı üzerine ilgili araç ve şahısları takibe aldı. Gece saatlerinde suçüstü yakalanan şahısların aracında kanlı bıçak ve balta bulundu. İncelenmek üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderilen bıçak ve baltanın üzerindeki dokuların soyu tükenme tehlikesinde bulunan ve avlanması yasak olan kızıl geyiğe ait olduğu anlaşıldı.


Otomobil, 1 takozsuz tüfek, 2 büyük el projektörü, bıçak ve baltaya el konulurken. Şahıslara kızıl geyik için 14 bin 881 TL tazminat, 2 bin 904 TL idari olmak üzere toplamda 17 bin 785 TL para cezası kesildi.




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