Beypazarı'nda okul kantinlerine sıkı denetim

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte gerçekleştirilen denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde hijyen denetimleri yaptı. Gıda ürünleri ve içeceklerin son tüketim tarihini kontrol eden zabıta ekipleri kantin işletmecilerinin ruhsat ve evraklarını kontrol ederek bilgilendirmede bulundu. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile işletmelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenmeleri için satılan gıda ürünlerinin raf ömürleri, açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazası, işletmeler ile çalışanların genel hijyen kurallarına uygunluğu, kantinlerde satışı yasak olan gazlı aromalı içecek ve yiyecekler konusunda işletmelerin kontrolünü yaptı. Denetimlerde ayrıca ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yapıldı. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığı bizler için her zaman önemlidir. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçe sınırlarımızdaki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Çocuklarımızın gıda ürünlerini tükettiği işletmeler, Zabıtamızın denetimi altında'' dedi.