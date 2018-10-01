Beypazarı'nda parklara bakım ve onarım

Beypazarı Belediyesi BEY-BEL şirketine bağlı ekipler bir yandan yeni parkların yapımını sürdürürken bir yandan da mevcut parkları yeniliyor.

Beypazarı Belediyesi, merkezde bulunan 52 adet mevcut parkta ve yeşil alanlarda kaucuk zemin tamiratı, bank, piknik masası, kamelya, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri, ağaç ve çalı grubu dikimi, çöp kovaları ve korkulukların bakım onarımlarını gerçekleştiriyor. Yetkililer , "Parklarda tek bir sorun olmamasına büyük önem veriyoruz. Bir taraftan bakım onarım çalışması yaparken Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkii, Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ mevkii, Başağaç Mahallesi İpekyolu Sokak ve Şelale Evleri önünde ve Ülkü Doğa Kent sitesi yanında olmak üzere 5 yeni parkın yapımına başlandığını belirtti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘'İlçemize kazandırılan yeni parklar ile vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar kazandırırken, parklarımızdaki kullanımdan dolayı oluşan olumsuzlukları da çözüme kavuşturuyoruz. Bakım ve onarım işlemlerini yaptığımız parklarımız ile çocuklarımıza daha modern oyun alanları yaratıyoruz. Kuracağımız güvenlik sistemleriyle parklarımızı 24 saat boyunca izleyerek oluşabilecek olumsuzluklarında önüne geçmiş olacağız'' dedi.