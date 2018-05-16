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16 Mayıs 2018 16:15

Beypazarı’nda Ramazan’da sıcak yemek dağıtımı

Beypazarı Belediyesi, yardıma muhtaç ailelere iftar yemeği dağıtıyor.

Beypazarı’nda Ramazan’da sıcak yemek dağıtımı

16 Mayıs 2018 16:15


Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarını şenlendirmeye, yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, göreve geldiği günden bu yana Ramazan ayında başlattığı iftar yemeklerini evlere dağıtma uygulamasını bu sene de devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları tek tek tespit eden belediye görevlileri, akşam saatlerinde evlerin kapılarını çalarak yemekleri teslim ediyor.




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