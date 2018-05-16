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16 Mayıs 2018 17:20

Beypazarı’nda seçim güvenliği toplantısı

Beypazarı’nda 24 Haziran’da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci’nin katılımı ile güvenlik tedbirleri ve istişare toplantısı düzenlendi.

Beypazarı’nda seçim güvenliği toplantısı

16 Mayıs 2018 17:20


Düzenlenen toplantıya Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, Saadet Partisi İlçe Başkanı Kemal Çelen, İYİ Parti İlçe Başkanı Adem Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Alaattin Taşkıran, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal, DP İlçe Başkanı Ali Karaalp, Vatan Partisi İlçe Başkanı Serhat Bayramoğlu katıldı. Güvenlik toplantısında yüksek seçim kurulu kararlarına ek olarak ilçede yeni kararlar alınarak protokol imzalandı.


Alınan kararlar gereği parti binaları ve seçim bürolarının çevresi ile ilçe seçim kurulunca gösterilecek yerler dışında parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmaması, parti binaları ve seçim koordinasyon merkezi haricinde parti bayrağı, afiş, pankart gibi materyallerin asılmaması, siyasi partilerin mahalle içi ve sokaklarda hoparlör kullanmak suretiyle yapılacak propaganda faaliyetlerinin güneşin batmasından güneşin doğmasına kadar yapılmaması, çevreyi ve halkı rahatsız etmeyecek şekilde ve düşük ses düzeyinde yapılması, yüksek sesle propaganda yapılmaması kararlaştırıldı. İlçede geçmiş yıllarda yapılan araçla konvoy düzenlenmesi de yasak kapsamına alındı.




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