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08 Ağustos 2018 14:21

Beypazarı’nda sosyal belediyecilik

Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak evde temizlik hizmeti sunuyor.

Beypazarı’nda sosyal belediyecilik

08 Ağustos 2018 14:21


Beypazarı Belediyesi, bir sosyal belediyecilik hizmeti olarak maddi durumu iyi olmayan, yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti vererek önemli bir sosyal belediyecilik hizmetine imza atıyor. Evde temizlik hizmeti kapsamında yaşlı insanların evlerinde camların ve tozlanan yerlerin silinmesi gibi hizmetler veriliyor.


Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımıza her alanda yardımcı olma adına Beypazarı Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Evde temizlik hizmetimiz de bunlardan birisi. İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri mutlu ediyor’’ dedi.




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