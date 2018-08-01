Beypazarı’nda yeraltı çöp konteyneri sayısı artıyor

Beypazarı’nda çevrenin korunması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, temiz cadde ve sokakların oluşturulması amacıyla Beypazarı Belediyesince uygulamaya konulan yeraltı çöp konteynerlerinin sayısının 200’e yükseltilmesi amaçlanıyor.

2017 yılında Beypazarı’ndaki çarşı ve sokaklarda uygulanmaya başlanan, 2 bin 200 litre kapasiteye sahip olan ve hem görüntü hem de kullanım açısından büyük memnuniyetle karşılanan yeraltı çöp konteynerleri, aynı zamanda yaz aylarında oluşan koku ve sivrisinek oluşumlarını ortadan kaldırıyor. Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında konteyner üretimi yapılarak, tüm mahallelerde, uygun görülen alanlara konulacak yeraltı çöp konteynerleri halkın hizmetine sunulacak.