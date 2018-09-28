İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypazarı'nda ''Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor'' projesi

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan ’’Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor’’ projesi, imzalanan sözleşme ile hayata geçiriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan ''Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor'' projesi, imzalanan sözleşme ile hayata geçiriliyor.


Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor” projesi imzalanan sözleşme ile hayata geçiriliyor. Beypazarı İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje 10 ayda tamamlanacak. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık projeye ilişkin olarak, ''Beypazarı yerel ürünlerinin coğrafi işaretleme çalışmalarının ardından ürünlerin ticarileştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca kurulacak olan e-ticaret uygulamaları ile Beypazarı yerel ürünlerinin tanınırlığının artırılmasını hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.


Toplam maliyeti 163 bin TL olan proje Beypazarı yerel ürünlerinin ticarileşmesi, pazarlanması, dış ticarete konu olması ve turizm değerine dönüştürülmesinde kullanılacak yenilikçi uygulamalar ile sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amaçlıyor. Bu çerçevede yerel ürünler ile ilgili coğrafi işaretleme çalışmaları başlatılacak ve gerekli teknik alt yapı ve eğitim programları yürütülecek. Yerel ürünlerin ihracatına yönelik olarak e-ticaret uygulamaları geliştirilecek ve tanıtım, pazarlama konularında uzmanlardan destek alınacak. Beypazarı İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici tarafından imzalanan projenin Beypazarı'nın tarımsal ürünlerinin küresel pazara açılmasını sağlaması ve ilçe ekonomisini çeşitlendirmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.