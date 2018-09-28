Beypazarı'nda ''Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor'' projesi

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan ''Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor'' projesi, imzalanan sözleşme ile hayata geçiriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan “Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor” projesi imzalanan sözleşme ile hayata geçiriliyor. Beypazarı İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje 10 ayda tamamlanacak. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık projeye ilişkin olarak, ''Beypazarı yerel ürünlerinin coğrafi işaretleme çalışmalarının ardından ürünlerin ticarileştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca kurulacak olan e-ticaret uygulamaları ile Beypazarı yerel ürünlerinin tanınırlığının artırılmasını hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Toplam maliyeti 163 bin TL olan proje Beypazarı yerel ürünlerinin ticarileşmesi, pazarlanması, dış ticarete konu olması ve turizm değerine dönüştürülmesinde kullanılacak yenilikçi uygulamalar ile sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amaçlıyor. Bu çerçevede yerel ürünler ile ilgili coğrafi işaretleme çalışmaları başlatılacak ve gerekli teknik alt yapı ve eğitim programları yürütülecek. Yerel ürünlerin ihracatına yönelik olarak e-ticaret uygulamaları geliştirilecek ve tanıtım, pazarlama konularında uzmanlardan destek alınacak. Beypazarı İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici tarafından imzalanan projenin Beypazarı'nın tarımsal ürünlerinin küresel pazara açılmasını sağlaması ve ilçe ekonomisini çeşitlendirmesi bekleniyor.