Beypazarı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasına, iddiaya göre arka lastiği patlak bir kepçe neden oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada yaralanan Adem Çevik, Ali Çelik, Ayşe Bahadır, İsmail Arslan, Mustafa Enes Arslan olay sonrası Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.