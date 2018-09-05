Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da 8 Eylül Cumartesi günü katılacağı festival dört gün sürecek.

Beypazarı, “Zamanın Durduğu Yer” sloganıyla Türkiye’nin her bölgesinden misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Beypazarı’nın hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımını sağlamak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek festivalde konserlerden sergilere, yöresel ikramlardan yarışmalara, tarih, kültür ve turizm tanıtım stantlarından animasyon gösterilerine kadar çeşitli etkinlikler yer alacak. Sokak sanatçıları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Pop Müziği sanatçılarının da katılacağı festivalde dostluk yürüyüşü de yapılacak. Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan’ın Folklor Grubu ile katılacağı festivalde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Senegal ve Türkmenistan da stant açacak. Festival boyunca hem yerli hem de yabancı konuklara Osmanlı şerbeti ikramı ile balon dağıtımı da yapılacak. Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katılacak. 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali’nin etkinlik programı şöyle:

"6 Eylül Perşembe saat 16.00 Hırkatepe Köyü (Gazi Gündüzalp Türbesi) ziyareti, Yörük çadırı ziyareti, şerbet ve lokum ikramı, Beypazarılı okçuların hedefe ok atma gösterisi, hükümet konağı önünden Hanlarönü Meydanı’na “Dostluk Yürüyüşü”. Saat 19.00-23.00 mehteran gösterisi, Ankara Seğmen Ekibi’nin karşılama gösterisi, yerel sanatçılar konseri, kahramanlık türküleri (Ankara Büyükşehir Belediyesi).

7 Eylül Cuma saat 14.00-24.00 folklor ekipleri gösterileri, çocuk eğlence gruplarının gösterisi, yarışmalar, yöresel kıyafet defilesi, mehteran gösterileri, kent orkestrası, sokak sanatçıları, saat 21.00 TRT Akşam Sefası Programı (canlı yayın).

8 Eylül Cumartesi saat 11.00 protokol açılışı, saat 12.00-21.30 çeşitli etkinlikler, yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, yerel sanatçılar ve çocuk eğlence grupları, Bando Ekibi Gösterileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi), saat 21.30 Mustafa Yıldızdoğan konseri.

9 Eylül Pazar saat 13.00-18.00 animasyon gösterileri, atıcılık yarışması, çocuk eğlence gruplarının gösterisi ve çeşitli etkinlikler, bando gösterileri (Bursa Büyükşehir Belediyesi), saat 21.30- 23.00 İrem Derici konseri (Şehir Stadyumu)."