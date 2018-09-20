Beyşehirliler Başkan Yaşar'ı ziyaret etti

Konya Beyşehirliler Derneği ve Yöneticileri Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti. Dernek başkanı ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Yaşar, sivil toplum örgütlerinin ülkenin birlik ve beraberliğini tesis etmede öneminin arttığını söyledi.

Yaşar, “Ülke olarak hepimiz zor günler geçiriyoruz. Bizim gibi düşünmeyeni ötekileştiriyor, kimsenin fikirlerine saygı duymuyoruz. Hemşeri dernekleri bu gibi dönemlerde, bizim kültürümüzde bağdaştırıcı güç, birlik ve beraberliğin sağlanmasında etken rol oynamaktadır. Bu nedenle sizin gibi hemşeri derneklerine destek veriyorum. Yetki alanımız içerisinde yaşadığınız sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğim günden beri bir yerel yönetici olarak hiç kimseyi ayırt etmedim, yok saymadım, ötekileştirmedim. Diline, dinine, mezhebine bakmadan her vatandaşımıza eşit hizmet götürüyorum. Derneklerimiz ilçemizde birlik ve beraberliğin devamlılığının sağlanmasında büyük önem ifade etmektedir” dedi.

Beyşehirlilerden Yaşar'a Atatürk Hediyesi

Beyşehirliler Derneği(BEYDER) Başkanı Ahmet Taş ise “İhtiyacımız olan her dönemde desteğini bizden esirgemeyen Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Dernek kültürünün ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bilen ve ayırt etmeksizin toplumun her kesimine eşit davranan bir başkanın olması Yenimahalle için büyük bir fırsattır” dedi.

Görüşmenin sonunda dernek başkanı ve yönetimi, Başkan Yaşar'a Atatürk biblosu hediye etti.