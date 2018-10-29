Bıçak ustası el emeği ürünleri tek tek işliyor

Ulus'ta Sobacılar Çarşısı'nda el emeği bıçaklar üreten bıçak ustası İlker Sağol, ''Mozaik veya kök cevizli özel işçilikler kapsıyor yaptığımız bıçaklar'' dedi.

Ulus Sobacılar Çarşısı'nda vatandaşın isteğine göre tasarımlar yaparak bunları tek tek işleyen bıçak ustası İlker Sağol, bıçakların üzerine sanatsal gravürler yapıyor. Özel kök zeytini, kök cevizi gibi malzemeler kullandığını söyleyen Sağol, ''Bıçakçılığın yanında özel av bıçakları imalatı yapıyorum. Büyüklü küçüklü isteğe göre veya daha sanatsal gravürlü çalışmalar. Geyik boynuzu, özel kök zeytinler, cevizlerle ilgili çalışmalarım oluyor ve tek tek yapıyorum bunları'' ifadelerini kullandı.

''Mozaik veya kök cevizli özel işçilikler kapsıyor yaptığımız bıçaklar''

Sağol, 'Mozaik veya kök cevizli özel işçilikler kapsıyor yaptığımız bıçaklar. Bunları fazla yapan yok. Özel poco çalışması, pelesenk ağacı, her çeşit özel şeyleri düşünüyorum. Biraz daha sanatsal bakıyorum olaya. Çelik kaliteleri de çok güzel. Birçok çeşit çelik var. Bıçağın üzerine hem gravür yapıyoruz hem de balçak kısımlarında gravür çalışıyoruz. İnsanların isteklerine göre çalışmalar yapıyoruz'' dedi.

İki seneden beri av bıçakları ve gravür çalışması yaptığını söyleyen Sağol, ''Yaklaşık 10 yılım bıçakçılık yaparak geçti. Av bıçakları, gravür çalışmaları da iki sene oldu başlayalı. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum, güzelleştirmeye çalışıyorum. İstek olmayınca, vatandaştan bize herhangi bir istek olmayınca çok fazla üzerine düşemiyoruz. Talep olmasa da çeşitli gravür çalışmalarım oluyor kendimi geliştirmek amacıyla. Bu işten şu an herhangi bir şey kazanmasam da ilerisi için belki tanınırız veya sanatkar derler bize diye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Genelde avcılara yönelik çalışıyoruz. Doğacılar, kampçılar oluyor. Koleksiyonerler ayrı istiyor. Kasaplar ve lokantalar için normal bıçaklarımız var. Normal bıçaklar 30-40 TL civarında. Av bıçaklarının bazısı çiviyi dahi kesen bıçaklar olduğu için biraz maliyetli. 250-300'den başlayıp sanatsal özelliği fazla olduğu zaman bin TL'ye kadar çıkabiliyor'' şeklinde konuştu.

''İsteğe göre birçok çeşitli ürünümüz var''

Sağol, bir bıçağın yapılmasının yaklaşık 10 gün aldığını kaydederek, bütün bıçakların el emeği olduğunun altını çizdi. Alıcının isteğine göre tasarım yaptığını dile getiren Sağol, ''Hepsi el emeği. Tek tek yapıyoruz. Herhangi bir seri üretim yok bunlarda. Vatandaş geliyor, elinin büyüklüğüne bakıyoruz, elinin şeklini alıyoruz. İsteklere göre tek tek tasarlayıp yapıyoruz. Bir bıçağın yapılması yaklaşık bir hafta, on günü buluyor. Önce kağıda çiziyoruz, sonra şeklini çeliğe çıkarıyoruz. Sonra ağzını açıyoruz ve sertleştirip parlatıyoruz. Özel zeytin ağaçlarından değişik sapları bunlara monte ediyoruz. Son olarak da kılıfını yapıyoruz. İsteğe göre birçok çeşitli ürünümüz var'' dedi.