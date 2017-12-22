Katliamlara son versin, insanlar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği gidersin diye tasarlanan sistemin sadece bu sistemden menfaat devşirmek isteyenlerin adeta değirmenine su taşısın diye kurgulandığını görüyoruz" dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Ödül Töreni’ne katıldı. ATO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan öğrencilere seslenerek, "Sizler misafirlerimizsiniz elbette, gençliğinizin en verimli çağında kariyerinizi ilerletmek için Türkiye’ye geliyorsunuz ve burada geçirdiğiniz bu 4-5 yıl içinde ailemizin birer ferdi haline geliyorsunuz. Ve ülkelerinize gittiğinizde Türkiye’yi en iyi tanıyan insanlar oluyorsunuz, Türkiye’nin gerçeklerini anlamış oluyorsunuz" dedi.

"ABD bütün sistemi işlemez hale getiriyor"

Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen Kudüs oylamasına değinen Erdoğan, dünya tarihinin önemli dönemeçlerinden birinin yaşandığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya düzeninin uluslararası sisteminin çürüdüğünü, kimseye huzur ve barışı getiremediğini görüyoruz. Katliamlara son versin, insanlar arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği gidersin diye tasarlanan sistemin sadece bu sistemden menfaat devşirmek isteyenlerin adeta değirmenine su taşısın diye kurgulandığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ’dünya 5’ten büyüktür’ vurgusunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dün BM’de olan oylamayı biraz derinlemesine ele alacak olursak, BMGK 15 üyesinin 14’ünün oyuyla karar alamıyor, çünkü bir ülke ’dediğim dedik, çaldığım düdük’ diyerek bütün sistemi işlemez hale getiriyor. Böyle bir sistemde siz ne Bosna’daki soykırımı engelleyebilirsiniz, ne Arakan’daki Müslümanların acısına merhem olabilirsiniz, ne Gazze, ne de Somali’dekilere bir faydanız olur. Dünyada çatışma alanları maalesef büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün bile dünya bu kadar karmaşık ve adaletsiz değildi" şeklinde konuştu.

"Biz kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz"

Bilal Erdoğan, bu adaletsiz zulüm düzenini ayakta tutmaya çalışan güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ’bu düzen düzen değildir’ dediği için, adaletsizlikleri yapanları yüzüne haykırabildiği için Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi. Dış yardımlarda Türkiye’nin dünyada zirvede olduğunu ve bunun ecdadına layık olma mücadelesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ki. Biz bugün dış yardımlarda zirvedeysek bunu normal geldiği için, böyle olması gerektiği için yapıyoruz. Gazze’de, Somali’de ve Arakan’da kimse yokken Türkiye varsa bunu biz kardeşlik hukukunun gereği olduğu için yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmaların ardından yarışma kapsamında kısa film kategorisinde "Benim Ülkem Türkiye" isimli kısa filmle birinci olan Kırgızistanlı Manasbeg Maksudov’a ödülünü takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.