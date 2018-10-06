Bilim meraklıları Ankara'da buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "STEM&Makers" (Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Festivali) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve binlerce bilim meraklısını buluşturan "STEM&Makers" (Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik Festivali) etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İşbirliği'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Festivale, Başkentlilerin yanı sıra 53 farklı ilden binlerce vatandaş katıldı.

Ziyaretçilerini bilimle tanıştıran etkinlik; Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Milli Eğitim Bakan Danışmanları Murat Bağcı ve Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya'nın açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.

Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim festivalinde katılımcılar robotik kodlama, mekatronik, üçboyutlu yazıcılar, bilimin renkleri, maker, mikrobiyoloji, nano ilaçlar ve ahşap tasarım gibi birbirinden farklı alanlarda hazırlanan 200'den fazla atölyede öğrenme imkanı buldu.

Uzmanlarca, “Dünyada birçok eğitim programında yer alan oldukça etkili bir metot” olarak nitelendirilen “STEM”, özellikle öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematikte öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlıyor.

7'den 70'e binlerce vatandaş bilimle buluştu

İnsanların bilim ve teknoloji ile iletişimine imkan sağlayarak, onları araştırmaya, öğrenmeye ve üretmeye teşvik eden etkinlikte; 7'den 70'e tüm bilim meraklıları, eğitici merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı atölyelerde öğrenmenin ve keşfetmenin keyfini yaşadı.

Herhangi bir yaş ya da meslek sınırlaması olmadan "Ben de yapabilirim!" diyen herkes, bilimle iç içe iki gün geçirdiği etkinlikte hem teorik hem de pratik bilgi edinme imkanı buldu. Atölyedeki etkinliklere katılanlar, birbirinden profesyonel eğitimcilerle, ekip ruhuyla çalışmalar yapıp üretmenin tadını çıkardı. Ayrıca, etkinliğe katılanlara TÜBİTAK'ın Bilim ve Çocuk dergileri hediye edildi.

“Yarının mucitlerini yetiştirmek için el ele verdik”

“Yarının mucitlerini yetiştirmek için el ele verdik” sözleriyle başladığı konuşmasında etkinliğe ilişkin bilgi veren ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, “Bugünün çocukları, yarının bilim adamları, sanayicileri, mucitleri olarak bu ülkeye hizmet edecekler. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun istedik. İnşallah bir faydamız olmuştur” dedi.

Bugüne kadar Kocaeli, Mersin, Antalya ve Konya'da düzenlenen bu festival, Türkiye'nin dört yanında gerçekleştirilerek ilgilenen herkesi bilimle buluşturmayı hedefliyor.