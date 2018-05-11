Bilim yolunda 30 bin çocuk eğitim aldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından desteklenen Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, uyguladıkları programlarla gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel gereksinimli çocukların gelişimlerini desteklemesi yönünde çocukların erken yaşta bilim ile tanışmalarını hedeflediklerini söyledi. Çocukların bilim okuryazarlığı edinmelerini, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerileri kazanmalarını, bilimin ve sanatın eğlenceli yönüyle tanışmalarını, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini, soru sorma, analiz etme, muhakeme yürütme, problem çözme gibi becerilerini desteklemeyi amaçlayan programlar ile çocuklara üniversite yaşantısı kazandırarak üniversiteyi sevmelerini sağladıklarını belirten Gürsoy, üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirdiklerini söyledi. Gürsoy, “Bunun için bilim şenlikleri düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirilmektedir. Birçok kurum ve kuruluşun paydaşı olarak geleceğin mimarı olan çocukların gelişimlerini destekleyerek onları hayata hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Bilim Yolunda 30.000’inci Ayak İzi” etkinliği kapsamında Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesindeki programlar aracılığıyla bireysel eğitimler verilen 30 bininci çocuk grubuna Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından madalya verildi.