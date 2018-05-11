Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 10:35

Bilim yolunda 30 bin çocuk eğitim aldı

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 2009 yılından bu yana bireysel eğitim verilen çocuk sayısı 30 bine ulaştı.

Bilim yolunda 30 bin çocuk eğitim aldı

11 Mayıs 2018 10:35


Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından desteklenen Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezinin koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, uyguladıkları programlarla gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel gereksinimli çocukların gelişimlerini desteklemesi yönünde çocukların erken yaşta bilim ile tanışmalarını hedeflediklerini söyledi. Çocukların bilim okuryazarlığı edinmelerini, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerileri kazanmalarını, bilimin ve sanatın eğlenceli yönüyle tanışmalarını, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini, soru sorma, analiz etme, muhakeme yürütme, problem çözme gibi becerilerini desteklemeyi amaçlayan programlar ile çocuklara üniversite yaşantısı kazandırarak üniversiteyi sevmelerini sağladıklarını belirten Gürsoy, üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirdiklerini söyledi. Gürsoy, “Bunun için bilim şenlikleri düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirilmektedir. Birçok kurum ve kuruluşun paydaşı olarak geleceğin mimarı olan çocukların gelişimlerini destekleyerek onları hayata hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.


“Bilim Yolunda 30.000’inci Ayak İzi” etkinliği kapsamında Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesindeki programlar aracılığıyla bireysel eğitimler verilen 30 bininci çocuk grubuna Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından madalya verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç