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01 Ağustos 2018 14:17

Bin genç Türkçe için Türkiye’de

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu programı ile Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın dört bir yanından yapılan 150 bin başvurunun arasından seçilerek Türkiye’ye gelen bin yabancı genç, Türkçe öğrenerek Türk kültür ve sanatını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bin genç Türkçe için Türkiye’de

01 Ağustos 2018 14:17


Bu yıl Çin’den Somali’ye, Sudan’dan Filistin’e, İngiltere’den Senegal’e kadar 118 ülkeden gelen yaklaşık bin öğrenci 28 farklı ilde eğitimlere katılıyor. Öğrenciler Türkçenin yanı sıra bulundukları şehrin kültürünü, geleneğini ve sanatını da öğreniyor.


Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu’nun zenginliğini, kültürel çeşitliliğini dünyaya taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Bugün Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın 5 kıtasında 56 tane kültür merkezimiz bulunuyor. Ve bu yıl 9’ucu yılımızda 150 bin başvuru aldık, yaklaşık bin kişi ağırlıyoruz. Şu ana kadar Türkçe Yaz Okulu programımızda toplam 3 bin 500 kişiyi Türkiye’de ağırlamışız. Farklı ülkelerden gelenler arasında doktor, mühendis, öğrenci, araştırma görevlisi, yazılımcı gibi farklı meslek gruplarından insanlar var. Her milletten, her meslekten farklı gruplara Türkçe öğretmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri sonuçlarını veriyor. Öyle ki öğrenciler Türkçe şiir bile yazıyor. Ayrıca bu 3 bin 500 kişinin birçoğu bulundukları ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarında ya da önemli pozisyonlarda yer alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye’ye ön yargısız bakıyorlar. Bu da Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli. Dili ile yemeğiyle, sanatıyla, tarihi dokusuyla Türk kültürünü öğrenip eşsiz hatıralarla ülkelerine dönecek olan bu öğrenciler bundan sonra gönüllü birer Türkiye elçisi olacaklar” dedi.



Senegalli Fama’nın Türkçe şiiri


Üniversiteler bünyesindeki Türkçe dersleri de meyvelerini veriyor. Senegalli Fama Wade yazdığı şiirde, “Türkiye güzel mi güzel gökyüzü masmavi toprağı yeşil mi yeşil havasından mutluluk damlıyor” ifadelerini kullandı. Makedon Mustafa Mustaf ise Türkçeyi yerinde öğrenmekten çok mutlu olduğunu söyledi.



118 ülkeden Türkiye’ye geldiler


Program için Endonezya, Cezayir, ABD, Ermenistan, İsrail, Küba, Almanya, İngiltere Danimarka, Filistin, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 118 ülkeden öğrenci geldi. Türkiye’de buluşan gençler, 12 Ağustos’a kadar Türkiye’yi gezerek Türkçe öğrenecek, Türk kültürünü, tarihini daha yakından tanıyacak. Program İstanbul’da yapılacak gezi programı ile sona erecek.




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