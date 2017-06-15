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15 Haziran 2017 18:44

Bingöl şehidi Uzman Çavuş Büyüksoy, son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl şehidi Uzman Çavuş Büyüksoy, son yolculuğuna uğurlandı

15 Haziran 2017 18:44


Bingöl’ün Genç ilçesinde terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 29 yaşındaki Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, şehidin babası İlhami, annesi Zeliha, 2 ablası ve yakınları katıldı.


Aslen Yozgatlı olan Şehit Uzman Çavuş Büyüksoy’un naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sincan Çimşit Mezarlığı’na götürüldü.




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