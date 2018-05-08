Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 13:51

Binlerce Başkentli ’Kahramanlık Türküleri’ konserinde coşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi renkli bir konsere daha ev sahipliği yaparak, 11 Mayıs Cuma günü binlerce Başkentliye unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Binlerce Başkentli ’Kahramanlık Türküleri’ konserinde coşacak

08 Mayıs 2018 13:51


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan "Kahramanlık Türküleri" konser programında, "Mert dayanır namert kaçar”, “Sancak Türküsü”, “Memleketim" gibi milli duyguları kabartan eserler de seslendirilecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçısı Nur Yoldaş’ın yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçılarından Mustafa Özcan’ın sahne alacağı konsere, Ankara Büyükşehir Belediyesi THM Korosu ve Kent Orkestrası da eşlik edecek. 15 Temmuz ve Afrin Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele eden tüm kahraman Mehmetçiklerin ve şehitlerin de anılacağı konserde, son günlerde daha da artan milli birlik ruhu pekiştirilecek. Tüm Ankaralıların davetli olduğu ücretsiz konserde, çocuklara da pamuk şeker, patlamış mısır ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç