Binlerce Başkentli ’Kahramanlık Türküleri’ konserinde coşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek olan "Kahramanlık Türküleri" konser programında, "Mert dayanır namert kaçar”, “Sancak Türküsü”, “Memleketim" gibi milli duyguları kabartan eserler de seslendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçısı Nur Yoldaş’ın yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçılarından Mustafa Özcan’ın sahne alacağı konsere, Ankara Büyükşehir Belediyesi THM Korosu ve Kent Orkestrası da eşlik edecek. 15 Temmuz ve Afrin Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele eden tüm kahraman Mehmetçiklerin ve şehitlerin de anılacağı konserde, son günlerde daha da artan milli birlik ruhu pekiştirilecek. Tüm Ankaralıların davetli olduğu ücretsiz konserde, çocuklara da pamuk şeker, patlamış mısır ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.