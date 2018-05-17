Binlerce Çankayalı ilk iftarda buluştu

Çankaya Belediyesinin kurduğu çadırlarda Ramazan ayının ilk iftarında binlerce Çankayalı buluştu. Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılından bu yana her Ramazan ayında ilçenin farklı bölgelerine 5 ayrı iftar çadırı kuran Çankaya Belediyesi, geleneğini bu yıl da sürdürdü. Cebeci, Türközü, Esat, Öveçler ve Cevizlidere bölgelerine kurulan iftar çadırları Ramazan’ın ilk gününde oruçlarını açmak ve iftarlarını bir arada yapmak isteyen Çankayalılarla doldu. Çankaya Belediyesi, ilk gün vatandaşlara mercimek çorbası, et sote, pirinç pilavı, ıspanaklı börek, tulumba tatlısı, ayran, hurma ve zeytin ikramında bulundu. Bu güne kadar 585 bin vatandaşı iftarda buluşturan Çankaya Belediyesi, iftar çadırlarında bu yıl da 175 bin vatandaşı ağırlayacak.

“Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz”

Ramazan ayının farklı bir önemi ve anlamı olduğunu belirten Başkan Taşdelen, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit hizmet verdiklerini söyledi. Belediyenin halkının yanında olduğu sürece gerçek anlamda belediye olabileceğini dile getiren Taşdelen, “Bu Ramazan ayını da halkımızı kucaklayarak ve onların her zamanki gibi yanında olarak geçireceğiz. Kurduğumuz iftar çadırlarıyla paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. Halkımızın gösterdiği ilgi ve memnuniyette bize büyük bir mutluluk veriyor. Ramazan ayının tüm ülkemiz için birliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın arttığı, huzur dolu güzel bir ay olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çankaya’da iftar çadırları kurulan bölgeler şöyle:

“Cebeci bölgesi; Kutlugün Sokak Cebeci Camii yanı. Türközü bölgesi; Metin Oktay Mahallesi Yunus Emre Camii yanı. Esat bölgesi; Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi yanı. Öveçler; Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak kesişimi. Cevizlidere bölgesi; Cevizlidere Caddesi ile 1235. Cadde kesişimi.”