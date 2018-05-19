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19 Mayıs 2018 15:41

Binlerce esnaf sahte kimlik mağduru

Telefon satışıyla uğraşan binlerce esnafın başı, sahte kimlikle telefon alan dolandırıcılar nedeniyle dertte.

Binlerce esnaf sahte kimlik mağduru

19 Mayıs 2018 15:41

Sektör Temsilcisi Onur Arvas, sahte kimlikle telefon alınmasından dolayı çalışanlar ve aileleriyle birlikte on binlerce kişinin mağdur edildiğini söyledi.


Sektör Temsilcisi Arvas, dolandırıcıların sahte kimlikle telefon satın almaya başladığını belirterek, bu şekilde çalışanlar ve aileleriyle birlikte on binlerce kişinin mağdur edildiğini ileri sürdü. Arvas, "5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63/10 maddesinde yer alan düzenlemenin abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflarda sorumluluğun bizzat imza atan kişilerde olduğunu açıkça belirtmesine rağmen, kanun lafzının tam olarak anlaşılamaması nedeniyle yargı mercii tarafından şirket yöneticileri cezalandırılıyor ve bu durum çalışanlarıyla birlikte on binlerce sektör çalışanının mağduriyetine neden oluyor” dedi.


Telefon satan kişinin, dolandırıcının sahte kimlikle telefonu satın aldığını bilmesinin imkanı olmadığını kaydeden Arvas, "Dolandırıcı, sahte kimlikle telefonu alıp gidiyor. Sonra kimliğin gerçek sahibi ortaya çıkıyor ve ’Benim böyle bir borcum yok’ diyor. Bu durumda, satışı yapan bayinin telefonu gidiyor. Ancak iş burada bitmiyor. Polis ve mahkeme dolandırıcıya ulaşamayınca, hiçbir suçu olmayan bayiye, ’sahte kimlikle niye işlem yaptın’ diye ceza veriyor. Esnafın haberi olmadan bu cezalar kesinleşiyor. Esnaf, adi bir suçlu gibi sabahın erken saatlerinde evlerinden alınıyor. Derdini anlatana kadar saatlerce gözaltında kalıyor. Bu da yetmiyor yurt dışına çıkamıyor, ticaretini yapamıyor. Hepsinden öte bu suçlar siciline işlenen esnafın her yerde karşısına çıkıyor" diye konuştu.


Arvas, "Bizim talebimiz, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda, cezai sorumluluğun daha anlaşılır bir ifade ile düzenlenmesidir. Ayrıca şu ana kadar haksız yere sicilleri bozulmuş olan esnafımıza sicil affı istiyoruz. Çünkü hiçbiri gerçek anlamda suçlu değildir" ifadelerini kullandı.




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