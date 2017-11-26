Binlerce ülkücü Alparslan Türkeş’in mezarından Anıtkabir’e yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince “Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı” programı düzenlendi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz öncülüğündeki binlerce ülkücü, sabah saatlerinde Türkeş’in Beştepe’deki mezarında toplandı. Türkeş’in kabrinin başında dualar eden vatandaşlar, Anıtkabir’e doğru yürümeye başladı. Polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan yolda ilerleyen ülkücüler, Tandoğan’dan Anıtkabir’e giriş yaptı. Kılavuz’un Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakmasının ardından Anıtkabir’deki etkinlik son buldu.