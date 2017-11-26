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26 Kasım 2017 13:41

Binlerce ülkücü Alparslan Türkeş’in mezarından Anıtkabir’e yürüdü

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz öncülüğündeki binlerce ülkücü, Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki mezarından Anıtkabir’e yürüdü.

Binlerce ülkücü Alparslan Türkeş’in mezarından Anıtkabir’e yürüdü

26 Kasım 2017 13:41


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezince “Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı” programı düzenlendi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz öncülüğündeki binlerce ülkücü, sabah saatlerinde Türkeş’in Beştepe’deki mezarında toplandı. Türkeş’in kabrinin başında dualar eden vatandaşlar, Anıtkabir’e doğru yürümeye başladı. Polis ekiplerince araç trafiğine kapatılan yolda ilerleyen ülkücüler, Tandoğan’dan Anıtkabir’e giriş yaptı. Kılavuz’un Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakmasının ardından Anıtkabir’deki etkinlik son buldu.




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