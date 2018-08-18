Bir can iki can oldu

Ankara’daki özel bir hastanede eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Böbrek nakli bekleyen böbrek hastaları Zehra Adıyaman (35) ve Mustafa Yaldır (55), aynı hastanede yan yana odalarda kalırken, aynı kadavradan bağışlanan iki böbrekle sağlığına kavuştu.

İkinci böbrek naklini olduğu söyleyen Zehra Adıyaman, "İlk naklimden yaklaşık bir sene sonra hamile kaldım. Çocuğumu 20 gün kucağıma alamadım, prematüre doğdu. Uzun bir aşamayla annemden böbrek aldım. 9 ay sonra çocuğumu büyüttüm. 9 ay sonra artık, ‘vericin varsa gelsin’ dedi doktorlar. İyi ve başarılı bir sonuç aldık. 10 yıl gitti ama 10 yıl sonra ilaçlar reaksiyon gösterdi. Böbrek yetmezliğine sebep oldu. Doktorum tekrar böbrek nakli olabileceğimi söyledi, ‘vericin var mı?’ diye sordu. Babam ve kardeşim geldi. Babamda kalp çıktı. Her şey iptal oldu. Daha sonra erkek kardeşim geldi, o verecekti" dedi. Kadavradan nakil için de beklediğini kaydeden Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci naklim için hastaneden arandık. Apar topar geldik hastaneye, bir kadavra olduğunu söylediler. Ben tek böbrek olarak biliyordum ama iki böbrekmiş. Yan odada yatan arkadaşımla beraber bize nakledildi. Şu an ikimiz de iyiyiz. Doktorlarımız öyle söylüyor. Organ bağışına ‘evet’ deyin, bir hayat da siz kurtarın. Bilinçlenin. Söyleyebileceğim bu, çok mutluyum."

Böbrek nakli olan ve Kahramankazan esnaflarından olduğunu belirten Mustafa Yaldır ise "Beş ay önce böbrek hastalığına yakalandım ondan sonra birkaç tane verici bulduk, hastaneye geldik. Olmadı. Etik kuruluna sevk edildik orası da olmadı. En sonunda beş ay sonra telefon geldi, ‘kadavradan böbrek çıktı’ diye. Geldik. Kan aldılar, aynı gün böbrek nakli olduk. Şu anda çok iyiyiz, sıkıntımız yok. İnsanlarımızın böyle şeylerde bağışçı olması lazım. Hayat kurtarmak çok önemli" dedi.

Yan odada yatan hastayla aynı mutluluğu paylaştığını ifade eden Yaldır, "Aynı kadavradan ikimiz de aldık, birimiz sağ böbrek birimiz sol böbrek aldık. İkimiz de ameliyat olduk. Şu an ikimiz de iyiyiz" ifadesini kullandı. Yaldır, "Ameliyattan sonra iyi olduğumuzu, yaşam standardımızın daha yüksek olacağını konuştuk" dedi.

Ameliyattan sonra yeniden yan yana

Zehra Adıyaman ve Mustafa Yaldır, ameliyatlarının ardından yeniden yan yana geldi. Zehra Adıyaman, "Ağabeyimle beraberim tekrar. Arandığımız gün ikimiz de geldik. İkimiz orada tanıştık. Çok mutluyduk. İki böbrek varmış. Hatta, ağabeyime ben söyledim, ‘iki böbrek varmış’ diye. ‘İnşallah ikimizi de umut olur’ dedim. Umut oldu. Allah vericimizden razı olsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

Mustafa Yaldır ise "Yan odada kalıyoruz. Koridorda gezintiye çıktığımız zaman birbirimizle merhabalaşıyoruz. Doktorlar iyi, hocalar iyi, hastane çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı" ifadesini kullandı.

Hastanenin Böbrek Nakil Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ulaş Sözener ise "Bugün çok güzel bir olayı sonuçlandırdık çünkü yaklaşık bir hafta önce bir kadavra çıktı. Sağ olsun ailesi, bize böbreklerini bağışladı. Böbrekleri teslim aldık ve çok ilginç bir şey oldu. Bizim halihazırda böbrek nakli için uğraştığımız iki hastamız vardı. Bunlardan bir tanesi, sürekli canlı bir akrabasını getiriyordu. Her akrabasında şeker hastalığı çıkıyordu. Çok çaresiz kalmıştı. Bir tanesi ona denk geldi. Bir tanesi de yine 10 yıl önce böbrek nakli olmuş, annesinden almış, 10 yıl kadar dayanmış ve yine çıkmaza girmiş bir hastaydı" dedi.

Sözener, "Kadavradan organ bağışlandığı zaman, sekiz kişi can kazanıyor. İsterdik ki, keşke imkanımız olsa daha fazla organı da alabilsek çünkü bir kadavradan organ bağışlandığı zaman, sekiz kişi can kazanıyor. Biz hep bunu istiyoruz. Canlıdan nakil yapmayı biz aslında çok tercih etmiyoruz. Bizim isteğimiz, kişiler organlarını bağışlasınlar, böylelikle boşa gidecek organlar başka kişilerde hayat bulsun" diye konuştu.