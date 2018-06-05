TED Ankara Koleji’ndeki öğrenci, öğretmen, veli ve mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği oyunu, TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Emine Taş ve Hatice Ersoy’un yönetti. Memur İvanoviç’in delirme sürecini anlatan günlüklerden oluşan Gogol’un yapıtı toplumdaki sınıf farklılıklarının insanların gerçeklik algısı üzerindeki etkisini konu alıyor ve bu etkinin insanları nasıl delirmenin eşiğine sürüklediğini anlatıyor. Bir delinin zihninin parçası olan üç benliğin yansıtıldığı tiyatro oyununda rol alan öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyenlerden büyük övgü ve alkış aldı.