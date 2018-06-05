Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 14:41

"Bir Delinin Hatıra Defteri" öğrenciler tarafından sergilendi

TED Ankara Koleji lise öğrencileri, 4 Haziran akşamı Şinasi Sahnesi’nde Gogol’un kaleme aldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı tiyatro oyununu sahneledi.


05 Haziran 2018 14:41


TED Ankara Koleji’ndeki öğrenci, öğretmen, veli ve mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği oyunu, TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Emine Taş ve Hatice Ersoy’un yönetti. Memur İvanoviç’in delirme sürecini anlatan günlüklerden oluşan Gogol’un yapıtı toplumdaki sınıf farklılıklarının insanların gerçeklik algısı üzerindeki etkisini konu alıyor ve bu etkinin insanları nasıl delirmenin eşiğine sürüklediğini anlatıyor. Bir delinin zihninin parçası olan üç benliğin yansıtıldığı tiyatro oyununda rol alan öğrenciler, sahne performanslarıyla izleyenlerden büyük övgü ve alkış aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç