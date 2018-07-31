Bir duraktan fazlası

Ana arterlerden biri olan Mamak Caddesi’ndeki durağın çevre çalışmalarını yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Hattın ulaşımda sağladığı kolaylıkla beraber, belediye olarak bizler de çevresindeki alanları en verimli şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırlıyoruz" dedi.

154 araçlık otopark

Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin yapıldığı Mamak durağında 4 bin 957 metrekare yeşil alana ayrılırken, içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşu parkuru yer alacak. Köprü ayaklarının altındaki 7 bin 628 metrekarelik alan ise otopark olarak kullanılacak. 154 araçlık kapasiteye sahip olacak alan trafiğe de rahat bir nefes aldıracak.

Yeşil alana önemli bir yer ayırıyoruz

Hattın açılmasıyla birlikte çevre düzenlemelerinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, "Mamak’ta hayata geçen projelerde yeşil alana önemli bir yer ayırıyoruz. Göreve geldiğimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6,56 iken, bu sayı 9 yılda 8,89’a ulaştı" dedi.