Bir haftada bin 12 düzensiz göçmen yakalandı

Son bir hafta içerisinde yaşanan toplam 24 göç olayının 21'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2'si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1'i Güney Marmara Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Dikili, Seferihisar, Urla, Kuşadası, Aliağa, Çeşme ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 21 olayda 979 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Datça bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 30 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedeni ise denizden çıkartıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Mudanya bölgesinde gerçekleşen 1 olayda ise 3 düzensiz göçmen yakalandı. Gerçekleşen 24 göç girişiminin 3'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Datça, Bodrum ve Ayvacık bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 83 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 göçmenin cansız bedeni ise denizden çıkartıldı. Ayrıca Enez, Kuşadası, Gelibolu, Ayvacık, Anamur, Bodrum, Urla, Çeşme, Didim, Ayvalık bölgelerinde gerçekleşen 11 düzensiz göç olayında Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 460 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Korveti, 22 Sahil Güvenlik Botu, 5 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 16 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 457 saat seyir yapıldı. Ayrıca 52 helikopter (111 saat) ve 7 uçak (50 saat) sortisi ile toplam 161 saat uçuş gerçekleştirilirken, 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 268 saat görev yaptı.