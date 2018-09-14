Bir üst kemer için ter dökecekler

Türkiye'nin en başarılı sayokan ekiplerinden biri olan Mamak Sayokan Topluluğu kemer sınavına hazırlanıyor. Mamaklı gençlerin tercihi haline gelen sayokanda 100 öğrenci bir üst kemer için yarışacak.

15 Eylül'de Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşecek kemer sınavında alp ve almılalar yüksek puan almak ve bir üst kemere geçmek için mücadele edecek. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'ndan 600 sayokan öğrencisi arasından sınava girmeye hak kazanan 100 öğrencinin katılacağı kemer sınavında toy közgüsü görsel bir ziyafete dönüşecek. Türk dövüş tekniklerinin yanı sıra Osmanlı tokadının bir arada uygulanacağı kemer savaşında yüksek puan almak için yarışacak sporcular kuşak bağlamaya hak kazanacak. Sayokanın Mamak'ta gençlerin tercihi haline geldiğini kaydeden Murat Çekiç, “Biz burada sayokan yaptırırken sadece savaş sanatı değil, alp ve almılalarımıza öz kültürümüzü aşılamaya çalışıyoruz. Temennimiz bize ait bu değerin çocuklarımıza verilip, sağlıklı nesiller oluşturmaktır” dedi.