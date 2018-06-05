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05 Haziran 2018 12:02

Bisikletseverler Gümüşdere’de buluştu

Keçiören Belediyesinin doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Bisikletseverler Gümüşdere’de buluştu

05 Haziran 2018 12:02


Keçiören Belediyesi ve Ankara Bisiklet ve Doğa Severleri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 100 profesyonel bisikletçi, bisikletleri ile gelen gençler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte sağlık ve spor için bisiklet kullanımı özendirilirken akrobasi hareketlerinden oluşan gösteriler de programa renk kattı. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’ndeki bisiklet parkuru için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür eden bisiklet severler, diğer ilçelere de örnek olmasını istedi.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde gerçekleştirdikleri "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliğini de hatırlatarak, “Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında bisiklet sürebiliyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadimiz içerisinde 3 bin 200 metrelik bisiklet yolunda pedal çevirerek hem temiz havanın tadını çıkarıp hem de spor yapıyorlar. Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye. Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor” dedi.




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