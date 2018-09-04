"Bitcoin’in hukuki niteliği hakkında görüş birliği yok"

Dünyanın önde gelen şirketlerinden MAERSK ve PwC gibi şirketler Bitcoin’i müşteri ödemelerinde para olarak kabul ederken, BDDK elektronik para olarak değerlendirmemektedir" dedi.

Avukat Meltem Banko, toplumun birçok kesimi tarafından merakla takip edilen Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yıllar içinde gösterdiği gelişim ve kazandığı ekonomik değerlerin, devletlerin ve uluslararası örgütlerin bu konuda çalışma yapmasını sağladığını değerlendirdi. Bitcoin ve diğer para birimlerinin hukuki niteliği hakkında bile henüz görüş birliği bulunmadığını ifade eden Banko, "Dünyanın önde gelen şirketlerinden MAERSK ve PwC gibi şirketler Bitcoin’i müşteri ödemelerinde para olarak kabul ederken, BDDK elektronik para olarak değerlendirmemektedir. Avrupa Adalet Divanı ise; 22 Ekim 2015 tarihinde vermiş olduğu kararda, Bitcoin’i sanal para olarak kabul etmiştir. Bitcoin’in hukuki niteliğine dair tartışmalar bir süre daha devam edeceğe benziyor. Nitekim Bitcoin, Amerika’nın en büyük vadeli işlem borsasında işlem görmeye başlayalı henüz sekiz ay oldu ve bu da yolun daha başında olduğunun göstergesi" dedi.

"Bizleri ilgilendiren diğer bir husus ise devletlerin denetimi altında olmayan bu gelişmelerin suç örgütleri açısından sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiş olması" diyen Banko, Blockchain teknolojisi altında gelişen kripto para birimlerinin özellikle gizlilik esasına yönelen ve ciddi güvenlik önlemleri içeren yazılımları sayesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılarının bu yöntemle alışveriş yaptığı düşünüldüğünü belirtti. Banko, Türkiye’de özellikle son zamanlarda ciddi çalışmaların yürütüldüğü yasa dışı bahis konusunda alınan önlemlerle kullanıcı sayılarında ciddi düşüş yaşanan illegal sitelerin, Bitcoin aracılığıyla ödeme kabul ettiği ve kullanıcılar tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Banko, "Blockchain teknolojisiyle geliştirilen ve piyasaya sürüldüğünde yayınlanan ’whitepaper’ında tek maksadın gizlilik olduğunu söyleyen birçok kripto para bulunmaktadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda devrim niteliğinde olan blockchain teknolojisinin suç örgütlerinden arındırılması için ne gibi önlemler alınacağını zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.