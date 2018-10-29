Bitlis- Tatvan Sorgun Kışlası Tertipleri Kızılcahamam'da buluştu

Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde buluşan 1984-1985 Bitlis-Tatvan Sorgun kışlası tertipler grubu Jeoparkın bu hafta sonu ziyaretçileri oldu.

Kızılcahamam'da bir araya gelen asker arkadaşları Kızılcahamam Belediyesi Turizm Tanıtım Koordinatörü Ali ihsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde sırası ile Güvem Bölgesi Seyhamamı roma hamamı daha sonrasında Çeltikçi bölgesinde bulunan Abacı Peribacaları oluşumlarını incelediler. Gezi sonrasında 15 Temmuz'da şehit olan Kızılcahamamlı Demokrasi şehitlerinin Mahkemeağacin'de bulunan şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.

Geziye katılan 1984-1985 Bitlis- Tatvan Sorgun kışlası tertipler grubu, ilçedeki Jeopark alanlarımızda yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ve bundan sonraki süreçlerde turlarını Kızılcahamam'a yapacaklarını dile getirerek Belediye Başkanı Muhittin Güney'e başarı dileklerini ve teşekkürlerini ilettiler.