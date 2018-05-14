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14 Mayıs 2018 12:36

Biyonik uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Çankaya Belediyesi ve Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Biyonik-DER) işbirliğiyle düzenlenen Biyonik Uçurtma Tasarım Yarışması, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlendi.

Biyonik uçurtmalar gökyüzünü süsledi

14 Mayıs 2018 12:36

Anneler Günü ile birleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu.


Çankaya Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ’Biyonik Uçurtma Tasarım Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Engelli bireylerin sosyal hayata ve istihdama katılımı için sürekli yeni projeler hayata geçiren ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışan Çankaya Belediyesi, Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Biyonik-DER) işbirliğiyle bir etkinliği daha hayata geçirdi.


Anneler Günü ile birleşen Biyonik Uçurtma Yarışması, güzel havanın da etkisiyle adeta bir şölene dönüştü. Yaklaşık 100 ailenin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliğin her anı dolu dolu geçti. Ailece tasarladıkları uçurtmaları özgürce dalgalandıran çocukların ve ailelerin keyfi görülmeye değerdi. Beşinci Mevsim’in verdiği konserle açılan etkinlikte, Balkan Ekibi, bando takımı, yüz boyama etkinlikleri ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra Çengel Halk Oyunları Ekibi de sahne aldı. Değişik yörelerden derlenen potpuri oyunlarla keyifli bir gösteri sunan Çengel Halk Oyunları Ekibi, izleyenlerden bol bol alkış aldı.




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