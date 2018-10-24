BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Lumpp'dan Başkan Tuna'ya ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Başkan Tuna, ''Bu yılın sonuna doğru açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nde mülteci durumdaki kardeşlerimiz Türkçe öğrenecekler'' dedi.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Lumpp, Başkent'in Büyükşehir Belediye Başkanı ile tanışmaktan onur duyduğunu belirterek, Ankara'da mülteciler ile ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve bu çalışmaları takdir ettiğini söyledi. Ankara'da çok sayıda mültecinin yaşadığına dikkat çeken Lumpp, mültecilerin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin önemli koşullarından birinin de yerel yönetimlerle yapılacak işbirliği olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile mültecilerle ilgili ortak yürüttüğü projeler olduğunu kaydeden Lummp, Başkan Tuna'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, ''Mültecilerin çeşitli iş imkanlarına sahip olması, mesleki deneyim olanaklarına ulaşabilmelerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında mültecilere yönelik çok kapsamlı bir 'Mesleki Eğitim Merkezi' açılacak. Bu merkezde mültecilerin meslek sahibi olmalarının yolu açılacak. Bu merkezin dünyanın en iyi uygulamaları arasına gireceğine inanıyorum. Bu projenin diğer kentlere de emsal olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

''Bu yılın sonuna doğru açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nde mülteci durumdaki kardeşlerimiz Türkçe öğrenecekler''

Başkent'te yaşayan mültecilerin topluma uyum sağlamaları için üzerlerine düşen ne varsa yerine getirdiklerini belirten Tuna, ''Bu yılın sonuna doğru açılacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nde mülteci durumdaki kardeşlerimiz Türkçe öğrenecekler. Bu dersleri belediye olarak uzun zamandır veriyoruz. Hem de yeteneklerine göre bir dalda meslek sahibi olacaklar. Bu sorumluluk sadece Türkiye'ye ait değildir, olmamalı da. Bizim de sizden istediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle, vatandaşıyla hep birlikte mültecilere nasıl sahip çıktığını diğer ülkelerin yetkililerine de anlatmanız, onların da bu sorumluluğu hissetmeleri ve ellerini taşın altına sokmalarını sağlamanızdır'' şeklinde konuştu.