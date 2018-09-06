Bodrum açıklarında batmak üzere olan teknedeki 13 göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sahil Güvenlik botu tarafından 6 Eylül 2018 tarihinde saat 02.10‘da Muğla ili Bodrum ilçesi Bitez güneyinde batmak üzere olan ve üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne tespit edilmiştir. Tekne üzerinde bulunan 11 düzensiz göçmen anında kurtarılmıştır. Deniz yüzeyinde yapılan inceleme neticesinde 1 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere iki erkek göçmen bilinci kapalı şekilde tespit edilmiş, Sahil Güvenlik bot personeli tarafından denizden alınarak gerçekleştirilen tıbbi müdahale neticesinde hayata döndürülmüştür" denildi.

Tıbbi müdahale ile hayata döndürülen iki göçmen ile rahatsızlanan hamile bir göçmen olmak üzere toplam 3 göçmenin sağ ve bilinci açık şekilde Bodrum Devlet hastanesine sevk edildiği belirtilerek, olayda 12 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, hastaneye sevk edilen göçmenlerin müşahede altına alındığı kaydedildi.