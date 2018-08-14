’Boğa timi’ bayrama hazır

Hayvanlara zarar vermeden nasıl yaklaşılacağı, ne kadar mesafede durulacağı ve hayvanların nasıl yakalanacağı gibi konularda eğitim alan 10 kişilik ekip bayram boyunca Mamaklıların yardımına koşacak. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında atış talimi eğitimini de tamamlayan boğa yakalama timine ayrıca olası olaylara müdahale edebilmeleri için üfleme borusu, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin bulunduğu setler de dağıtıldı.

Zarar görmeden yakalanacak

Hayvanların kaçması sonucu vatandaşların zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan olumsuz görüntülerin önüne geçmek adına boğa timinin bayram boyunca hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Bunun yanı sıra kurbanlıkların zarar görmeden daha insani yöntemlerle yakalanması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.