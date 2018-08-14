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14 Ağustos 2018 10:36

’Boğa timi’ bayrama hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Mamak Belediyesi kurban bayramlarının klasiği olan kaçan boğalara karşı, boğa yakalama timi kurdu.

’Boğa timi’ bayrama hazır

14 Ağustos 2018 10:36


Hayvanlara zarar vermeden nasıl yaklaşılacağı, ne kadar mesafede durulacağı ve hayvanların nasıl yakalanacağı gibi konularda eğitim alan 10 kişilik ekip bayram boyunca Mamaklıların yardımına koşacak. Sakinleştirici ilaç kullanımı hakkında atış talimi eğitimini de tamamlayan boğa yakalama timine ayrıca olası olaylara müdahale edebilmeleri için üfleme borusu, yakalama ipi, uyuşturucu iğne, maske ve eldivenlerin bulunduğu setler de dağıtıldı.



Zarar görmeden yakalanacak


Hayvanların kaçması sonucu vatandaşların zarar görmesini engellemek ve ortaya çıkan olumsuz görüntülerin önüne geçmek adına boğa timinin bayram boyunca hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Bunun yanı sıra kurbanlıkların zarar görmeden daha insani yöntemlerle yakalanması adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.




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