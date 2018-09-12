Bolşoy Balesi ilk kez Aspendos'ta

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu ilk kez Aspendos'a geliyor. 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali balenin yıldızlarını ağırlayacak.

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu ilk kez Aspendos'a geliyor. Dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde yarın akşam “Bolşoy Bale Gala Gecesi” adlı muhteşem performanslarını sahneleyecek olan topluluk dünyanın en bilinen ve klasik bale eserlerinden bir şölenle seyirci karşısında olacak.

Ünlü koreograflar Y. Grigorovihc, M. Petipa, M. Fokin, A. Ratmansky, Vasily Vainonen, Y. Burlaka, S. Vikharev, A. Gorsky'nin adımları ile seyirci karşısına çıkacak olan topluluk, Çaykovski'nin “Kuğu Gölü”, “Uyuyan Güzel”, Chopin'in “Chopiniana”, Boris Asafiev'in “Paris Ateşi”, Adolf Adam'ın “Korsan”, Leo Delibes'in “Coppelia”, Arif Melikov'un “Ferhat ile Şirin” gibi klasik beyaz bale eserlerden bölümleri sahneleyecek.

Dünyanın en büyük senfoni orkestrası

Rusya'nın en eski bale ve orkestra topluluklarını içinde barındıran Bolşoy Orkestrası aynı zamanda dünyanın en büyük senfoni orkestrası olarak da tanınıyor.

Baş dansçı ve aynı zamanda devlet sanatçısı Ekaterina Shipulina'nın yanı sıra topluluğun diğer başdansçıları Yulia Stepanova ve Maria Vinogradova da Aspendos'ta seyirci karşısında olacak.

2002 yılında Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı unvanına layık görülen, Bolşoy Topluluğunun Bale Direktörü Makhar Vaziev, 1995- 2008 yılları arasında Kirov Balesi Direktörlüğü, 2008-2016 yılları arasında da La Scala Bale Direktörlüğü yapmıştı. Sanatçı 2016 yılında Bolşoy Bale Direktörü olarak atandı.

Topluluğun orkestra şefi Pavel Klinichev ise 2001 yılında Bolşoy'da kadrolu orkestra şefliği, 2010-2015 yılları arasında da Ekaterinburg Operası baş orkestra şefliği yaptı. Sanatçı 2014 yılından bugüne Mikhailovsky Tiyatrosu'nda orkestra şefliği görevini sürdürüyor.