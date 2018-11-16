Bölücü terör örgütü çocukların peşinde

Terör örgütü tarafından kaçırılan ve daha sonra örgütten kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan İ.C. adlı terörist, ifadesinde Doğubayazıt'a bağlı köyünden iki terörist tarafından zorla kaçırıldığını anlattı. Kaçmayı başararak güvenlik güçlerine teslim olan E.T. isimli terörist ise ifadesinde, Nusaybin'e bağlı köyünden kaçırılarak örgütün Irak'ta bulunan kampına götürüldüğünü, burada kendisi gibi zorla getirilen bir grup çocukla birlikte eğitimler aldığını, uzun bir süre dağda alıkonulduktan sonra bir yolunu bulup örgütten kaçtığını ve Türkiye'ye gelerek teslim olduğunu belirtti.

ABD tarafından başlarına ödül konan elebaşıları için yayımlanan bildiride de PKK'nın gençleri kaçırarak bünyesine kattığı, doktrine ettiği ve silahlı unsurlarının içinde kullandığı ifade edilmişti.

Uluslararası raporlar da birçok kez bunu ortaya koydu

Bölücü örgütün çocukların peşinde olduğu, özellikle Suriye'de ailelerine verilen para karşılığında çocukları ailelerinden koparıp silahlı çatışmalarda kullandığı, daha sonra ailelerine verilen sözleri tutmadığı ve ailelerin çocuklarını bir daha göremediği birçok uluslararası raporda da ortaya konmuş ve İnsan Hakları İzleme Örgütleri örgüt elebaşılarından konuya ilişkin ciddi yanıtlar beklediklerini ifade etmişlerdi. Çocukları sadece kaçırmakla kalmayıp, çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderen, taciz ve tecavüzlerle sayısız skandallara imza atan, çocukları başta uyuşturucu olmak üzere her türlü tuzağa düşüren ve böylece sayısız hayatı fütursuzca mahvettiği birçok defa ispatlanan örgüt elebaşılarının bu taleplere verebileceği bir cevap bulunmuyor.