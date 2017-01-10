Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Bosna Hersekli genç kayakçılar, Erzurum Palandöken’de düzenlenen Uluslararası FIS Anadolu Kupası’na katıldılar.

TİKA’nın desteğiyle Bosna Hersekli genç kayakçılar Erzurum Palandöken’de, Sway pistinde düzenlenen Uluslararası FIS Anadolu Kupası’nda yarıştı. Erzurum’da yarışan Bosna Hersek ekibinde Sara İi, Husi Emina, Muzaferija Elvedina, Vedran Selak, Harun Kunovac, Tarik Kadi yer aldı. Bosnalı sporcular slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarıştı. 1999 doğumlu Sara İi ise slalom kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bosna Hersekli sporcuların yanında Uluslararası Kayak Federasyonları Birliği (FIS) Anatolian Cup’ta Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Hindistan, Türkiye, İran ve Arnavutluk’tan gelen genç sporcular katıldı. Şampiyonaya katılan sporcular EYOF ve 2018 Kış Olimpiyatları’na katılma vizesi alabilmek için kıyasıya yarıştılar.

Uluslararası FIS Anadolu Kupası’nı kadınlarda; altın madalyayı Arnavutluk’tan Sueta Mehilli, erkeklerde ise birinciliği Gürcistanlı sporcu Lason Abramashville kazanırken, Türk kayakçılardan kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu gümüş aldı. Bronz madalyayı Bosna Hersek’ten Sara İi kazandı.

9 ülkeden 57 kayakçının katıldığı Alp disiplini SL yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ve Arnavutluk Kayak Federasyonu Başkanı Schkim Memi verdi.

Düzenlenen bu yarışla Türkiye’de 2016/2017 kayak sezonu da start almış oldu.