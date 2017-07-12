Bosna Hersek’te acil tıp kapasitesi gelişiyor

Afet ve kaza anları, özellikle de hastane dışında müdahale gerektiren durumlar, sağlık personelinin olağanüstü koşullarda görev yapmaya hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Bu gibi durumlara hazırlıklı olunması için sağlık personelinin özel eğitimlerden geçirilmesi ve takım halinde çalışma tecrübesi edinmesi önem arz ediyor. Bosna Hersek’te TİKA, AID, UDM, Türk Kızılayı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülen eğitim faaliyetleri de bu bakımdan önemli katkılar üretiyor. Eğitimler, TİKA tarafından farklı ülkelerde uygulanan Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında uygulanıyor. Bosna Hersek’te yürütülen eğitimlerin ilk aşaması tamamlanıp ikinci aşama eğitimlere geçildi.

İlk adımları 2014 yılında atılan Afet ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimleri, 2017 yılından itibaren artan bir tempoda devam ettirilerek İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Eğitici Eğitimi ve bir üst eğitim olan Temel Eğitim Modülü (TEM) Eğitimi ile kayda değer bir aşamaya getirildi. Eğitimler sonunda yapılan sınavlar neticesinde bu zamana kadar yaklaşık 250 sertifika verildi. Ağustos ayı sonunda verilen sertifikaların 300 adede ulaşması öngörülüyor.

Eğitimlere katılarak çeşitli acil tıp konularında sertifika alanlar, Bosna Hersek’te görev yapan doktor ve tıp fakültesi öğrencileri ile diğer sağlık personelinden oluşuyor. Saraybosna’da yapılan eğitimlerde, ’Acil Hastaya Yaklaşım, Acil Yardım Malzemeleri ve Hasta Taşıma Teknikleri, İleri Yaşam Desteği Algoritmi ve Temel Yaşam Desteği, (CPR) İleri Hava Yolu Uygulamaları, Triaj’ konularından verilen eğitimlerde Türkiye’den gelen 8 eğitimci acil yardım alanındaki güncel gelişmeleri Bosna Hersekli meslektaşlarıyla paylaştı.

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek zengin eğitim malzemeleri ve maketler ile uygulama imkanı bulduklarını, katkılarından dolayı TİKA, AID ve UDM’ye teşekkür ettiklerini belirtti. Bosna Hersek Federasyonu Sivil Savunma Kurumu da ATKAP çerçevesinde işbirliğine dahil oldu. 20-21 Temmuz tarihlerinde Sivil Savunma Kurumu bünyesindeki sağlık teknisyenleri için özel bir eğitim verilmesi öngörülüyor. Sivil Savunma Kurumu Başkanı Fahruddin Solak, önceki eğitimlerde afet durumlarında çalışma bilgisi kazanan Bosna Hersekli gönüllü sağlık personeline önem verdiklerini ve ilerleyen aşamalarda onların tecrübelerinden yararlanmak üzere TİKA ile çalışma başlattıklarını ifade etti.

Eğitimlere katılan gönüllüler için 6-11 Ağustos tarihinde Medikal Arama Kurtarma Eğitimi verilmesi planlanıyor. Takip eden aylarda diğer ileri eğitimlerin de hayata geçirilmesi, ayrıca ATKAP’ın ilerleyen aşamalarında 20 kişilik bir sağlık ekibinin Türkiye’de eğitime gönderilmesi hedefleniyor. Afet ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi ve 06-09 Temmuz tarihlerinde yapılan Temel Eğitim Modülü (TEM) neticesinde başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni Holywood otelde yapıldı. Sertifikalarını alan katılımcılar, müteakip eğitimlere de katılmak istediklerini beyan ederek TİKA, AID ve UDM’ye teşekkürlerini ilettiler.